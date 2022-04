De ravage na een bombardement in Oost-Oekraïne. — © AFP

In Oekraïne lijkt de strijd om de oostelijke Donbasregio nu echt ingezet. Afgelopen dagen werd daar al duchtig gebombardeerd en nu ook de zuidoostelijke havenstad Marioepol op vallen staat, kunnen die troepen ingezet worden op dat ene front. Gaan we naar een Russische overwinning? “De tweede oorlog is begonnen.”