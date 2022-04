Trip van ruim 100 kilometer voor amper zes minuten voetbal: Vitesse en Sparta Rotterdam werken dinsdagavond gestaakte wedstrijd af

Het duel tussen Vitesse en Sparta werd begin maart in blessuretijd gestaakt na wangedrag van het thuispubliek. De Rotterdammers, die met 0-1 voorstonden, voelden zich daarna niet veilig om verder te voetballen. De Nederlandse voetbalbond besloot dat de wedstrijd moet worden uitgespeeld.

Sparta Rotterdam mag zich dus opmaken voor een trip van iets meer dan 100 kilometer naar Arnhem om de resterende zes minuten blessuretijd af te werken. Er zullen geen toeschouwers zijn. Het duel begint om 18u45. Het wordt uitkijken hoe die wedstrijd nog zal verlopen. Wellicht zal Sparta zes minuten betonvoetbal spelen om de 0-1-zege veilig te stellen. Voor Vitesse wordt het zes minuten pompen.

Sparta is met 22 punten de rode lantaarn in de Eredivisie. Bij een zege op Vitesse springt de hekkensluiter over Willem II en PEC Zwolle, die allebei 23 punten tellen.

LEES OOK.Nederlandse “Match van de Vrede” in Arnhem ontaardt in een straatgevecht: partij tussen Vitesse en Sparta gestaakt