Onderzoek naar mysterieuze hepatitis bij kinderen in aantal Europese landen

Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) onderzoekt samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tientallen gevallen van hepatitis bij kinderen in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland en Spanje. In sommige gevallen moesten de patiënten overgebracht worden naar een dienst gespecialiseerd in leverziekten en enkele kinderen moesten een levertransplantatie ondergaan.

Nadat de WHO afgelopen vrijdag verder onderzoek had aangekondigd naar tientallen gevallen van zware hepatitis van onbekende oorsprong in het Verenigd Koninkrijk en Spanje, doken er bijkomende gevallen in Denemarken, Nederland en Spanje, aldus het ECDC dinsdag in een persbericht. Ook in de staat Alabama in de Verenigde Staten zijn negen gevallen gemeld bij kinderen tussen de één en de zes jaar. Zij testten allemaal positief op het adenovirus.

In alle landen waar gevallen zijn gemeld, is het onderzoek nog aan de gang. De hepatitis treft vooral kinderen jonger dan tien jaar en uit zich door symptomen als geelzucht, diarree, braken en buikpijn.

Aangezien de gebruikelijke hepatitisvirussen (A tot E) bij de getroffen kinderen niet zijn opgespoord, hebben de Britse gezondheidsautoriteiten aangegeven dat zij de hypothese van het adenovirus onderzoeken, net als andere mogelijke oorzaken, zoals Covid-19, andere besmettingen of milieufactoren. Bij “verschillende” besmette kinderen werd het coronavirus en/of het adenovirus vastgesteld, maar hun rol in de ontwikkeling van de ziekte “is nog niet duidelijk”, zegt de WHO.

Er is geen enkel verband gevonden met een van de coronavaccins. Tot nu toe werd ook geen enkele andere epidemiologische risicofactor, zoals een recente reis naar het buitenland, geïdentificeerd.