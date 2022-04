Advies voor Nederlandse vissers: “Vang geen garnalen in Westerschelde wegens PFAS-waarden”

De Nederlandse Vissersbond en belangenvereniging PO Delta Zuid hebben vissers geadviseerd om voorlopig geen garnalen meer te vangen in de Westerschelde. De organisaties hebben te hoge PFAS-waarden aangetroffen, zo is bekendgemaakt na berichtgeving van het Nederlandse programma Frontlinie. De programmamakers wijzen daarbij naar de 3M-fabriek in het Belgische Zwijndrecht.

In vier van de vijf monsters hebben de waarden de richtlijnen van het Nederlandse gezondheidsinstituur RIVM overschreden. Alleen het monster dat aan de meest westelijke kant werd afgenomen, bleef onder die limiet.

In het oostelijke deel is de vervuiling waarschijnlijk nog erger, stelt Teun van Dam, de secretaris van PO Delta Zuid. Dat deel van de Westerschelde bevindt zich dichter bij het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht, dat afgelopen zomer in België in opspraak kwam vanwege hoge concentraties PFAS.

Door het advies van de Nederlandse Vissersbond verschijnen voorlopig geen garnalen afkomstig uit Zeeuwse gebied in de supermarkten. Dat moet voorkomen dat de garnalen vermengd worden met andere partijen.

Volgens Teun van Dam is het mogelijk dat de provincie Zeeland en de Nederlandse en Belgische overheid het gebied moeten sluiten voor visserij.