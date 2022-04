Oosterweelwerken mogen niet hervat worden: Raad van State laat werf opnieuw stilleggen

Een maand nadat de werken aan de Oosterweelverbinding heropgestart waren, moet de werf nog eens worden stilgelegd. Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace België krijgen over de hele lijn gelijk van de Raad van State in een spoedprocedure.

De uitspraak is het gevolg van een spoedprocedure van de Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace tegen het hervatten van de grondverzetwerken aan de Oosterweelverbinding op de Antwerpse Linkeroever. Ook de auditeur adviseerde om het technisch verslag te schorsen waarop bouwheer Lantis zich baseert om het grondverzet uit te voeren.

De Raad van State geeft de klagers nu gelijk over de hele lijn. Hoe het nu verder moet met de Oosterweelwerken is niet duidelijk.

Noodoplossing blijkt onvoldoende

Eind vorig jaar besliste de Raad van State al eens om het technisch verslag in kwestie te schorsen, voornamelijk omdat er werd gewerkt met één grote werfzone, terwijl er drie projectzones hadden moeten zijn. Transport van afgegraven grond tussen verschillende dergelijke zones is echter een pak minder evident dan binnen één gebied. Lantis vond naar eigen zeggen een noodoplossing in nieuwe technische verslagen voor de projectzones Scheldetunnel en Linkeroever, zodat de stilgelegde werken begin maart konden worden hervat.

Voor de BBL en Greenpeace, maar ook voor activist Thomas Goorden en Grondrecht, was die aanpak onvoldoende. “Eigenlijk wordt er gegraven zonder bodemsaneringsplan”, aldus Tycho Van Hauwaert van BBL. “Men wil absoluut de Oosterweelwerken verderzetten, terwijl er eerst werk moet worden gemaakt van sanering. De werken kunnen de sanering net bemoeilijken, en er ook voor zorgen dat 3M er uiteindelijk niet voor moet opdraaien.” De procederende partijen waren ook van mening dat er nog steeds niet wordt gewerkt met de strengste bodemnormen.