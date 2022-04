Minderjarig meisje verleidt man, terwijl ze seks hebben steelt kompaan koffer met 40.000 euro

De diefstal dateert van de nacht van 12 op 13 oktober 2019. Een minderjarige had het plannetje uitgetekend en deed daarvoor een beroep op een minderjarig meisje. Zij moest seks hebben met het slachtoffer, waarna de andere het koffertje wist te stelen. Een 22-jarige Hammenaar stond op de uitkijk, maar moest niet tussenbeide komen. Toen de buit binnen was, schakelde het gezelschap een Genkenaar (22) in om de geldkoffer open te breken. Dat gebeurde op de parking aan het stadion van KRC Genk. De buit van 40.000 euro ging hij samen met de meisjes verbrassen in Amsterdam. Ook kocht hij een jas en schoenen van Armani met de gestolen gelden. De speurders vonden de kledij tijdens een huiszoeking terug.

Terugbetalen

De rechtbank tilde er zwaar aan dat de twee twintigers de minderjarigen niet op andere gedachten hadden gebracht omdat het idee voor de diefstal van hun kant kwam. Het komt de Genkenaar op 200 uur werkstraf te staan. Als hij deze niet uitvoert, hangt hem 18 maanden cel boven het hoofd. Ook draait de jongeman op voor een boete van 1.600 euro en zijn de Armani-spullen verbeurdverklaard. De Hammenaar stuurde zijn kat naar de rechtbank, wat de rechter niet kon appreciëren. Tegen hem is een celstraf van 18 maanden effectief uitgesproken en 800 euro boete. De twee mannen moeten de 40.000 euro terugbetalen aan het slachtoffer en zijn hem een rechtsplegingsvergoeding van 4.200 euro verschuldigd. De jeugdrechtbank zal oordelen over het lot van de minderjarige meisjes. (GeHo)