Europese Commissie werkt aan Europees fonds voor heropbouw Oekraïne

De Europese Commissie werkt aan een voorstel om via een solidariteitsfonds de heropbouw van Oekraïne te helpen financieren. Het nieuwe EU-instrument zou veel gelijkenissen vertonen met het fonds waarmee in de lidstaten het economisch herstel post corona gefinancierd wordt en zou door Kiev gebruikt kunnen worden om investeringen en hervormingen te financieren. Dat heeft het persagentschap Bloomberg uit goede bron vernomen.

De Commissie voert over het nieuwe fonds gesprekken met de lidstaten, zo luidt het. Welke bedrag ermee gemoeid is, is niet bekend, maar de ambassadeurs van de EU-landen zouden te horen hebben gekregen dat het om honderden miljarden euro’s gaat, gespreid over verschillende decennia.

Gevraagd naar de heropbouw van het door de oorlog met Rusland verwoeste Oekraïne, zei de woordvoerder van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdag dat de aandacht nu uitgaat naar de meest acute problemen van het land: de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de huidige macro-economische noden en hulp bij de verdediging tegen Rusland. Maar de Commissie beseft wel degelijk dat er ook over de heropbouw zal moeten worden gepraat, zei woordvoerder Eric Mamer.

Volgens EU-ingewijden zal de komende weken zowel in Brussel als in Washington over de financiële noden van Kiev op lange termijn gesproken worden. De betrokkenen willen zich er daarbij van vergewissen dat de enorme bedragen correct worden aangewend. Endemische corruptie is al jarenlang een groot probleem in Oekraïne.

De Europese Commissie zou de komende weken samen met de Wereldbank een grondige analyse maken van de Oekraïense financiën, al is onmogelijk een concreet cijfer op de kostprijs van de heropbouw te plakken zolang de oorlog voortduurt. Volgens de Oekraïense regering zouden de Russische troepen al voor zeker 1 biljoen dollar (930 miljard euro) schade hebben aangericht aan de infrastructuur in het land.