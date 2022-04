Toby Alderweireld behaalt knappe mijlpaal: 500 officiële wedstrijden in clubverband

Toby Alderweireld heeft maandagavond zijn 500ste officiële wedstrijd in clubverband gespeeld. De 33-jarige Rode Duivel won met het Qatarese Al-Duhail in de groepsfase van de Aziatische Champions League met 0-3 van het Oezbeekse Pakhtakor Tashkent.

“Als kind die er altijd van droomde om professioneel voetbal te spelen, voel ik mij geprivilegieerd om sinds het begin te doen wat ik het liefste doe”, schreef Alderweireld dinsdag op Twitter. “Eerst met Ajax, daarna met Atletico Madrid, Southampton, Tottenham en Al-Duhail. Ik heb enorm veel herinneringen gemaakt en voelde altijd veel liefde van de fans. Een grote dankjewel aan mijn familie, vrienden en iedereen die mij hielp om deze mijlpaal te bereiken.”

Alderweireld brak in 2009 door bij Ajax, met wie hij liefst drie keer op rij kampioen werd. In 2013 trok hij naar Atlético Madrid, met wie hij ook meteen kampioen speelde. Na een sterk jaar bij Southampton versierde hij een transfer naar Tottenham, waar hij tussen 2015 en 2021 liefst 236 wedstrijden speelde. Sinds vorige zomer is Alderweireld aan de slag bij Al-Duhail, de Qatarese club waarmee hij meteen de beker won.

Voor de Rode Duivels zit Alderweireld al aan 118 caps. Hij maakte ook al vier grote toernooien mee met België (WK 2014, EK 2016, WK 2018 en EK 2021). Op 29 mei 2009 debuteerde hij onder bondscoach Frank Vercauteren met een 1-1-gelijkspel in een vriendschappelijke interland tegen Chili.