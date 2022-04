De Belg verdient gemiddeld 3.748 euro bruto per maand, zo blijkt uit het jaarlijkse Salariskompas van onze vacaturebijlage Jobat. Dat is ongeveer evenveel als in 2020, een jaar waarin wél een flinke stijging werd genoteerd. “Dat status quo kan niet los worden gezien van de impact van de coronacrisis”, zegt William Visterin van Jobat.