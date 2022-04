Eerste schooldag van Oekraïense kinderen na paasvakantie redelijk goed verlopen

De eerste schooldag voor Oekraïense vluchtelingenkinderen na de paasvakantie is “redelijk goed” verlopen. Dat zegt Nathalie Vandenameele, crisiscoördinator voor OKAN (Onthaalonderwijs voor Anderstalige Kinderen) in het Katholiek Onderwijs.

“Hier en daar was het wel wat chaotisch, omdat er zich plots toch nieuwe leerlingen aanmelden of de lokalen nog niet helemaal klaar zijn”, zei Vandenameele na overleg met de directeurs van de OKAN-scholen. “Zondag was er al sprake van 1.800 ingeschreven leerlingen in de OKAN-scholen in het secundair onderwijs, maar daar zijn die van maandag nog niet allemaal bij. Eind deze week zullen we daar een beter zicht op hebben.”

Onder meer in de stad Antwerpen en in Lier zijn er op dit moment wachtlijsten voor de OKAN-scholen, omdat er te weinig lokalen maar vooral te weinig leerkrachten zijn. Volgens Vandenameele wordt het personeelstekort opgelost met onder meer overuren en de inzet van gepensioneerde leerkrachten. “De meeste scholen hebben mensen gevonden om toch de periode tot de schoolvakantie te overbruggen. Onderwijs is erg belangrijk voor kinderen die uit zulke situaties komen.”

Het eind maart aangekondigde nooddecreet dat scholen moet helpen bij de opvang van Oekraïense leerlingen, wordt normaal gezien dinsdag goedgekeurd in het Vlaams Parlement, aldus woordvoerder Michaël Devoldere van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).