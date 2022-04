Kathleen Van Brempt verkozen tot voorzitter van nieuwe Covid-commissie Europees Parlement: “EU is niet gewapend om crisissen aan te pakken”

Kathleen Van Brempt (Vooruit) is in het Europees Parlement verkozen als voorzitter van een nieuwe bijzondere commissie die de Europese aanpak van de coronacrisis zal evalueren. “Wat de afgelopen jaren ons hebben geleerd, is dat de Europese Unie niet voldoende gewapend is om crisissen aan te pakken. Dat maakt het werk van deze speciale commissie des te belangrijker”, vat ze het opzet van de commissie samen.