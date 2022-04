Franse gerecht legt Deliveroo maximumboete op voor “verborgen werkgelegenheid”

De rechtbank van Parijs heeft maaltijdkoerier Deliveroo France dinsdag een boete opgelegd van 375.000 euro wegens “verborgen werkgelegenheid”. Dat is het maximale bedrag. Het gaat om een eerste strafproces in Frankrijk rond het statuut van de koeriers.

De rechtbank volgde de vorderingen van het parket volledig, dat de maximale boete van 375.000 euro gevraagd had voor het platform, net als een jaar cel met uitstel voor twee voormalige Franse leidinggevenden van het bedrijf. Een woordvoerder van Deliveroo heeft laten weten dat het bedrijf overweegt om in beroep te gaan.

Deliveroo moet ook een schadevergoeding van 50.000 euro betalen aan elk van de vijf vakbonden die zich burgerlijke partij gesteld hadden. In heel wat landen wordt het zelfstandigenstatuut van chauffeurs van Uber of koeriers van Deliveroo door het gerecht in het vizier genomen.