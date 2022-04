Huisarrest van twee verdachten in onderzoek naar Italiaanse kabelbaanramp opgeheven

In de zaak van het kabelbaanongeluk dat in mei vorig jaar het leven kostte aan veertien mensen, is het huisarrest van twee hoofdverdachten opgeheven. Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft beslist om de maatregel tegen de uitbater en de veiligheidsverantwoordelijke ongedaan te maken, zo melden Italiaanse media dinsdag.

De rechters van het Hof van Cassatie hebben in een arrest de beslissing van een lagere rechtbank in Turijn vernietigd. Die rechtbank moet het dossier nu opnieuw bekijken. Waarom de uitspraak vernietigd werd, is voorlopig niet duidelijk.

Op 23 maart 2021 had zich een ongeval voorgedaan op de kabelbaan die Stresa, aan het Lago Maggiore, verbindt met de Mottarone, een berg op bijna 1.500 meter hoogte. Kort voor de top had een kabel het om een nog altijd onduidelijke reden begeven, waardoor de cabine naar beneden stortte. Een noodrem die het ongeval had moeten voorkomen, bleek niet te werken. Er kwamen veertien mensen om het leven. Een vijfjarige jongen raakte zwaargewond, maar overleefde wel als enige het ongeval.

Openbaar aanklager Olimpia Bossi had na het ongeval drie verdachten laten aanhouden. Maar de onderzoeksrechter besliste na drie dagen om over te gaan tot de vrijlating van de eigenaar van het exploitatiebedrijf en van de manager die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Bossi was in oktober 2021 voor de rechtbank in Turijn met succes in beroep gegaan tegen die beslissing, maar daarop was de verdediging dus naar Cassatie gestapt.