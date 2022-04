VN: “Hongersnood dreigt voor 20 miljoen mensen in Kenia, Somalië en Ethiopië”

“Terwijl de langverwachte regen een maand na het begin van het regenseizoen nog steeds uitblijft, neemt het aantal mensen dat als gevolg van de droogte honger lijdt gedurende 2022 mogelijk toe van veertien miljoen tot twintig miljoen”, stelt het Wereldvoedselprogramma.

Door de aanhoudende droogte in de Hoorn van Afrika dreigen vee en gewassen te vergaan. Grote aantallen mensen worden gedwongen te verhuizen op zoek naar water en voedsel. Volgens experts zullen dergelijke klimaatrampen in de toekomst veel vaker voorkomen door de klimaatverandering.

Als de situatie niet snel verbetert, “is er een erg reëel risico op honger”, waarschuwen de VN. Zo zouden zes miljoen Somaliërs, ongeveer 40 procent van de totale bevolking, te maken krijgen met extreme voedselonzekerheid. In Kenia gaat het om zowat 500.000 mensen. Vooral gemeenschappen die van landbouw leven, in het noorden van het land, lopen gevaar. In Ethiopië, waar in het noorden ook nog eens oorlog woedt, geldt een noodsituatie in het zuiden en zuidoosten.

Naast de droogte speelt ook de oorlog in Oekraïne een grote rol in deze ramp. Als gevolg van het conflict zijn voedsel- en brandstofprijzen gestegen en is de handel wereldwijd verstoord. Het Wereldvoedselprogramma heeft nu een actie gelanceerd om de komende zes maanden 438 miljoen euro in te zamelen. Eerder in februari deed het ook al zo’n oproep, maar toen haalde de organisatie amper vier procent van het beoogde doel binnen.