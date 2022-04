Parket verspreidt opsporingsbericht na nieuwe schietpartij in Sint-Jans-Molenbeek

Het Brusselse parket heeft dinsdagnamiddag een opsporingsbericht verspreid over de schietpartij maandagavond in Sint-Jans-Molenbeek. Die kostte het leven aan een 20-jarige jongeman.

De schietpartij vond maandag omstreeks 20.35 uur plaats in de Dubois-Thornestraat. Een donkerblauwe Nissan Note was er gestopt toen een witte Skoda Scala met Luxemburgse nummerplaat er naast kwam staan. Een passgier die gewapend was stapte uit, ging in de Nissan zitten en schoot op de bestuurder. De schutter vluchtte te voet weg in de richting van de Ossegemstraat en de Skoda Scala reed ook die richting uit.

“In het kader van dit onderzoek is de politie op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze feiten of die het voertuig Skoda Scala nog gezien hebben na de feiten”, zegt het Brusselse parket. “Discretie wordt verzekerd.” Wie informatie over deze feiten, kan contact opnemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu, of via het gratis nummer 0800/30 300.

Het is al de negende schietpartij in de Brusselse gemeente sinds begin september. Volgens Sudpresse houden de verschillende incidenten verband met een territoriumstrijd tussen rivaliserende drugsbendes.