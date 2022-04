Dealer (21) die zijn voorraad in wei verstopte, krijgt twee jaar cel

Een 21-jarige drugdealer uit Borgloon die zijn drugs verstopte in een wei is veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel van twee jaar en een boete van 8.000 euro. De drugs en 6.065 euro die de twintiger met zijn drughandel verdiende, werden verbeurd verklaard.

Op 13 mei 2020 vond een wandelaar een rugzak die half uitstak in een pas gegraven gat in een wei in Borgloon. In de rugzak zat en onder meer een klein zakje met een witte substantie, een lege strijkzak en een grote plastieken zak met cannabis. De wandelaar verwittigde de politie en toen die ter plaatse kwam, merkten ze dat er nog verschillende gaten op het terrein waren. De agenten doorzochten de hele wei en vonden in een ander gat, dat afgedekt was met een houten plaat, nog enkele zakjes met cannabis. Verderop, onder een stapel hout, lag ook nog een zakje met cocaïne. In totaal werd er 1,9 kilo cannabis en 124 gram cocaïne aangetroffen op het veld.

Enkele uren na de vondst merkten de agenten twee fietsers op die aan de wei stopten. Eén van hen bleek de 21-jarige dealer te zijn die zijn drugs daar verstopt had. De dealer werd ter plekke gearresteerd toen bleek dat hij ook nog drugs op zak had. Tijdens de huiszoeking werd nog 1.065 euro cash in beslag genomen.

Tijdens het onderzoek troffen de speurders foto’s van cannabis en cocaïne en heel wat drugsgerelateerde berichten aan in zijn telefoon. Het openbaar ministerie berekende dat de twintiger 25.690 euro had verdiend met zijn handel en vroeg de verbeurdverklaring van dat bedrag en het geld dat tijdens de huiszoeking in beslag was genomen. De rechter beperkte de verbeurdverklaring tot 6.065 euro.