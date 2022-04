Dit is verrassend: twee meldingen over dalende energieprijzen op één dag. Voor het eerst sinds dit jaar daalt de jaarenergiefactuur voor gezinnen onder de 5.000 euro. En de gasprijs staat op haar laagste punt sinds het begin van de Oekraïne-crisis. Mooi, maar experts jubelen niet. “Dit zegt niets over de prijzen deze winter.”