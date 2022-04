Amerikaanse man krijgt schadevergoeding van 450.000 dollar omdat werkgever verjaardagsfeestje organiseert

Een Amerikaanse man krijgt van zijn werkgever een schadevergoeding van 450.000 dollar (zo’n 420.000 euro), omdat er op zijn werk een verrassingsfeest voor hem was georganiseerd. Dat schrijft de New York Post.

Kevin Berling (29) had bij zijn indiensttreding bij Gravity Diagnostics in de staat Kentucky in 2018 aangegeven dat hij geen verrassingsfeestje wilde op zijn verjaardag. In 2019 organiseerden zijn collega’s toch zo’n verrassing, maar daar kreeg de man een paniekaanval van. Hij vluchtte naar zijn auto, waar hij een uur moest bijkomen. Een dag later wilden zijn oversten een gesprek voeren over het incident, wat resulteerde in een tweede paniekaanval.

Vervolgens beschuldigden zijn oversten Berling ervan dat hij “zijn collega’s vreugde had ontnomen”, en werd de man een week na het incident ontslagen. Volgens het bedrijf omdat men bang was dat Berling “boos en agressief zou worden”.

Berling spande daarop een rechtszaak aan tegen zijn ex-werkgever, en krijgt nu over de hele lijn gelijk van de twaalfkoppige jury. Het bedrijf moet de man een schadevergoeding van ongeveer 420.000 euro betalen. “Voor mentale pijn en lijden in het verleden, heden en in de toekomst, mentale angst, verlegenheid, vernedering, en verlies van eigenwaarde”, aldus het vonnis. Het bedrijf overweegt nog een eventuele beroepsprocedure.