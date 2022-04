Jongste slachtoffer van Eerste Wereldoorlog (38) krijgt één jaar cel voor dumpster diving in Koekelare

De Brugse strafrechter heeft een 38-jarige vrouw uit Koekelare voor twee diefstallen veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. De vrouw, die erkend is als het jongste slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog, sloeg haar slag in een container van een supermarkt. Het openbaar ministerie had vijftien maanden effectieve celstraf gevorderd.

In de nacht van 29 op 30 mei 2020 trok M.R. samen met een kompaan naar de Lidl in Koekelare. Uit een container maakte ze tien tomatenplantjes, negen bloempotten, twee dozen kattenzand, zes flessen water, schoonmaakproduct en wasmiddel buit. De beklaagde kon echter in de struiken aangetroffen worden.

R. moest zich ook verantwoorden voor haar aandeel in de diefstal van werkmateriaal in de nacht van 13 op 14 augustus 2020 in Kortemark. Samen met K.C. (34), die tien maanden effectieve celstraf kreeg, zou ze onder andere verschillende zaag- en boormachines gestolen hebben. De gestolen spullen werden in haar woning aangetroffen. Ten slotte moest de vrouw uit Koekelare zich verantwoorden voor een inbraakpoging eind maart 2020 in Moeskroen.

Eerste Wereldoorlog

De verdediging schetste de moeilijke levensloop van de beklaagde. Op 8-jarige leeftijd raakte ze zwaargewond toen tijdens een kampvuur plots een obus ontplofte. Het incident maakte haar het jongste erkende slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog. R. heeft daarom al lang recht op een pensioen, maar moest wel heel lang wachten op geld van de verzekering. Volgens de verdediging zijn haar aanhoudende problemen met justitie deels daardoor veroorzaakt.

M.R. betwistte tevergeefs de diefstal van werkmateriaal, maar ontkende met succes de inbraak in Moeskroen. Volgens de rechter was het inderdaad geloofwaardig dat ze na de aankoop van drugs enkel op zoek was naar een slaapplaats in het leegstaand pand. Voor dumpster diving vroeg de verdediging principieel de vrijspraak. “Die goederen lagen in een afvalcontainer en zouden anders sowieso weggegooid worden”, aldus advocate Mieke Byttebier. De rechter merkte in het vonnis echter op dat de container in een afgesloten hok stond, waardoor er wel degelijk sprake was van een bedrieglijk opzet.