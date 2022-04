20. Hoe rijk is Erik Van Looy? ‘Loft’-remake werd miljoenenflop

Vermogen: 1.994.000 euro

Erik Van Looy (59) heeft nog altijd de meest succesvolle Vlaamse film ooit op zijn naam staan: ‘Loft’ (2008). Vijf jaar eerder gooide hij al hoge ogen met ‘De Zaak Alzheimer’ en in 2016 volgde nog ‘De Premier’. Zijn vermogen had nog een pak hoger kunnen zijn, ware het niet dat de Hollywood-remake van Loft in 2014 uitdraaide op een miljoenenflop. Daarnaast is Van Looy nu al 17 jaar hét gezicht van ‘De Slimste Mens ter Wereld’, de populairste tv-quiz van Vlaanderen.