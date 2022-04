Lukas Van Eenoo over Martin Luther King, detoxen met Tuur Dierckx en zijn relatie met een ex-coach: “Ze noemden Bob Peeters mijn vader”

Welke ploegmaat neem je mee naar een onbewoond eiland?

“Igor Vetokele. Die ken ik al van toen ik zes jaar was. We speelden vaak tegen elkaar. Hij bij KVO en ik bij Cercle. Als we hem kort hielden, maakten we een kans. Liet je Igor zijn gang gaan, dan kreeg je een pak slaag. Figuurlijk, hè. (lacht) Echt een goede speler, én een toffe gast. Met als extra troef: zijn handigheid. Ik heb hem op Instagram al van alles in elkaar zien timmeren. Hij mag ook gaan jagen. Ik zal dan wel koken. Alhoewel, ze hebben daar geen airfryer, zeker? Daar gooi ik weleens pastinaak met kippenworst en zoete aardappel in. Lekker.”

“Als dessert een lang en persoonlijk gesprek aan het kampvuur. Want op persoonlijk vlak heeft Igor er samen met zijn vrouw Sarah een rot jaar opzitten. Die borstkanker heeft er flink ingehakt. Zeker toen bleek dat het uitgezaaid was. Gelukkig lijkt het nu de goede kant op te gaan. Ik werd er oprecht gelukkig van toen ik ze samen de titel zag vieren.”

Je mag één dag het leven leiden van een wereldster. Wie kies je?

“Dimitri Vegas of Like Mike. De wereld rondreizen, landen ontdekken waar je nog nooit geweest bent… Brazilië, ik zeg maar wat. Moet fantastisch zijn. Na een week zal ik het wel beu zijn, maar dan heb ik er toch eens van geproefd. De in 1968 vermoorde Martin Luther King fascineert me ook mateloos. Die speeches waarin hij streed voor meer rechten voor de zwarten, daar had ik bij willen zijn. Discriminatie ligt zeer gevoelig bij mij. Ik kan er echt niet tegen. Of ik er iets van zou zeggen? Natuurlijk, als ik vanuit de tribunes iets hoor wat echt niet door de beugel kan, dan zou het zomaar kunnen dat ik die persoon daar persoonlijk op zal aanspreken. Waarom ook niet? Met praten en goed communiceren kan je veel oplossen. Niet alles, maar wel veel. Wat een goede taakstraf zou zijn? Vrijwilligerswerk in een vluchtelingenkamp, misschien? Dat zal wel iets losmaken. Wij beseffen niet hoe goed we het hier hebben.”

© BELGAIMAGE

Waar kan je echt niet tegen?

“Tegen onrecht of oneerlijkheid tout court. Bestaat ook in het voetbal, ja. Ik heb het ook meegemaakt. Steeds maar weer de tribune in als 19de man zonder een woordje uitleg. Een coach hoeft zich niet altijd te verantwoorden voor zijn keuzes. Echt niet. Maar in dat soort delicate zaken moet je gewoon een goede peoplemanager zijn. Wij zijn ook maar mensen, hè. Dit jaar waren Igor en ik de kapiteins. We hebben ons best gedaan om de hele kern bij alles te betrekken. Of dat al mooie verhalen heeft opgeleverd? Bwah, onze jonge Burundees, Trésor Mossi, stelt soms interessante vragen, om het zacht uit te drukken. Het was een hele aanpassing voor hem, die Europese cultuur. Hij zag ons spelen met onze iPhone en kwam vragen wat het was. De week erna kocht hij er twee. Hij trok ook de stekker van zijn frigo uit. Omdat hij dacht dat die was opgeladen. Heerlijk. (lacht) Pas op, het is een goede speler, hoor. Met een goede kop erop. Hij vroeg me onlangs nog wat hij moest doen om een betere voetballer te worden.”

Welke levensles gaf een coach je al mee?

“Dan denk ik toch meteen aan Bob Peeters. Bij Westel noemden ze hem zelfs mijn vader. Ik heb hem zeven jaar als coach gehad, da’s pakweg de helft van mijn carrière. In die tijd is er een warme relatie ontstaan, gebaseerd op wederzijds respect en eerlijkheid. Toen we elkaar weer tegenkwamen bij Westerlo, ging we de eerste dag allebei wat vroeger naar de club. De koffie stond al klaar in zijn bureau. Daar hebben we een halfuur zitten praten en lachen. Haalde hij die klassieker van Wang Yang nog eens boven, onze Chinese spits bij Cercle toen. Die had het lastig om vlak voor de spionkop van Malinwa te spelen. Wang Bang, zei hij dan net voor zijn vervanging. Hilarisch.”

“Hoe goed ik Bob ken? Als ik hem tijdens de rust aan zijn hoofd zag krabben, dan wist ik dat hij aan het koken was. Dan was de uitbarsting niet ver weg. Ook mooi hoe hij zich vaak hardop afvroeg waar Christian Brüls was. Die stond dan relaxed een colaatje te drinken in het waskot, of een safke te smoren.”

© ISOPIX

Voor welk ander beroep zou je kiezen als je geen profvoetballer zou zijn?

“Doe maar de eventsector. Lijkt me kicken om al dat volk zich te zien amuseren op jouw feestje. Zeker als alles gesmeerd loopt. Als het maar iets met delegeren is, want ik heb twee linkse handen. Een kast in elkaar vijzen: hopeloos. Gelukkig werkt Westerlo samen met het bijzonder onderwijs. Ik heb een paar van die gasten over de vloer gekregen. Ik heb ze omgekocht met cola en chocolade. Ze hebben al mijn meubels in elkaar gevezen. Prachtig toch.”

Welke aparte gewoonte heb je al van een speler overgenomen?

“Die detox-toestanden van Tuur Dierckx, met dat intermittent fasting en zo. Begin juni gaan we een heel weekend van datte doen. Onder begeleiding van Siebe Hannosset zoeken we onze grenzen op. Siebe zie je op sociale media weleens bij 5 graden Celsius een meer induiken. En dat soort feestelijkheden. Ik doe iets soortgelijks op de dag voor de match. Koud bad, warm bad, koud, warm en dan afronden met een halve minuut kopje-onder in een ijskoud bad. Geweldig! Dan voel je het bloed door je aderen stromen.”

Wat is voor jou de beste uitvinding aller tijden?

“De smartphone, zeker? Al is het soms ook een vloek, dat constante getokkel op dat ding. Aan de andere kant is het vandaag veel gemakkelijker om contact te houden met je geliefden die misschien aan de andere kant van de wereld wonen. En al die Whatsapp-groepen! Onze keeper David Jensen had een link gepost waar de spelersvrouwen op konden klikken. Zo hadden ze ook hun eigen – exclusieve – groepje. Honderd procent mannenvrij. Onzen Trésor had dat niet helemaal begrepen. Die meldde zich meteen aan bij de vrouwen. Zat ie ineens te chatten met de vrouw van Vetokele. (lacht) Per ongeluk, hè. Gingen we weer helemaal strike toen Igor dat vertelde.”

Wat lust je écht niet?

“Als ik mijn vader zure haring zie eten, ga ik over mijn nek. Onlangs ging ik iets eten samen met de Club Brugge-boys Maxim De Cuyper en Thomas Van den Keybus. Thomas nam iets met cornichons en zilveruitjes erbij. Die wilde niemand opeten. Dan maar even Wat is de kans? spelen. Uiteraard hing ik eraan. Slikken, slikken en vooral niet proeven en veel water…”

“Het goorste? Die keer dat Pietro Perdichizzi alcoholgel in mijn cappuccino had gekapt. Ander onderwerp graag.” (lacht)

© BELGA

Wat staat er nog op je bucketlist?

“Een rondreis in Amerika of in Australië. De Grand Canyon wil ik bijvoorbeeld zeker nog zien. Ook dat contrast tussen New York en Texas en al die andere staten, daar kijk ik echt naar uit. In The Big Apple moet ik zeker ook een cappuccino gaan drinken in Central Perk, dat cafeetje uit Friends. Allee, als dat echt bestaat toch, hè. (lacht) Ik ben sowieso een grote fan van de reeks. Op matchdag zet ik ’s morgens bij het ontbijt vaak een aflevering op om nog even lekker te chillen. Chandler is mijn favoriete personage.”

“En om af te ronden: ik wil nog eens naar het WK darts. Nog eens, ja. De vorige keer was ik met een paar voetbalmaten eerst naar Chelsea-Leicester gaan kijken. Bijna in slaap gevallen. Daarna werd ik meegezeuld naar de darts. Hoe saai gaat dat zijn, dacht ik. Tot ik daar binnenstapte. Amai! Vijfduizend man verkleed, emmers bier die constant aangesleept worden en de zaal die ontploft bij een 180. Legendarisch avondje.”

Wat kies je als laatste avondmaal?

“Stoverij met friet en Zwitserse kaasfondue, al zal de combinatie wat zwaar zijn. Maar segh euh… waar blijft die vraag over welk familielid een standbeeld verdient? Want ik wil graag nog even mijn vader eren. Hij is sinds kort hopelijk voor altijd verlost van darmkanker. Hij is ook mijn grootste supporter. Ik ben echt content dat hij de climax van ons kampioensjaar live heeft kunnen meemaken. Toen ik de beker omhoogstak, was hij erbij. De emoties gierden door mijn lijf. Compleet met een handvol tranen, ja. Maar die heeft hij niet gezien. Dat steek ik dan een beetje weg. Zou dat iets te maken met die zogezegde West-Vlaamse nuchterheid? Zou zomaar kunnen.”