19. Hoe rijk is Jacques Vermeire? “7 jaar lang alleen geld verdiend en bijna niets uitgegeven”

Vermogen: 2.141.963 euro

Acteur, komiek, gekkebekkentrekker en podiumbeest: Jacques Vermeire (70) beleefde zijn topjaren toen hij in 1998 – vier jaar na zijn bioscoopkaskraker Max – overstapte van VRT (‘FC De Kampioenen’) naar VTM voor 22 miljoen frank per jaar (circa 500.000 euro). “Ik heb economie gestudeerd en ben commercieel aangelegd”, schrijft hij in zijn biografie ‘De man met de pet’ uit 2015. “Ik geef mijn lezers de raad om te investeren in verstandige zaken, die niet in waarde zullen dalen, maar waar je tegelijk veel plezier aan beleeft. Ik begon er zelf zo’n twintig jaar geleden mee. Ik had zeven jaar lang alleen maar geld verdiend, bijna niets uitgegeven. Tweehonderd optredens per jaar en mijn kleren werden gesponsord. Ik werkte keihard en dan bouw je wel een zeker vermogen op.”