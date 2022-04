Nu ook officieel: Club Brugge plukt 19-jarige Bjorn Meijer weg bij FC Groningen (voor 6 miljoen)

“Club bereikte vandaag een akkoord met FC Groningen over de overgang van Bjorn Meijer”, klinkt het op de clubwebsite. “De Nederlandse jeugdinternational tekent een contract voor vier jaar bij Blauw-Zwart. Meijer (19) is een fysiek sterke flankverdediger die dit seizoen indruk maakte in de Eredivisie. De Groninger stond op de radar van verschillende clubs maar kiest uiteindelijk voor Blauw-Zwart. Meijer tekent tot 2026 bij Club.”

Club Brugge betaalt 6 miljoen euro voor de Nederlandse verdediger. Het zat al een tijdje te azen op Meijer, maar Groningen hield telkens voet bij stuk. Een schappelijk bod van 3,5 miljoen werd afgewezen, zelfs 4,5 was niet genoeg voor de nochtans jonge en onervaren verdediger. Maar het bestuur was dermate overtuigd van zijn kwaliteiten en potentieel dat het uiteindelijk tot 6 miljoen ging. Dat was het bedrag dat Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van de Nederlandse middenmoter, voor ogen had, en dat volstond dus wél.

Om hem nog eens te schetsen: Meijer is een linksback die ook als wingback uit de voeten kan. De jeugdinternational, die tot dusver voor de U19 van Oranje uitkwam, staat bekend voor zijn fysieke kracht – hij is ook 1 meter 90 – en loopvermogen. Door blessures bleef zijn doorbraak bij Groningen langer uit dan verwacht, maar sinds december is hij wel basisspeler en maakt hij indruk. Ook op de Nederlandse topclubs en een resem buitenlandse ploegen, maar die grijpen er dus naast. Mede omdat Club al een paar jaar op de sukkel is op de linksbackpositie, was het bereid om ver te gaan voor Meijer. Aan hem om het volgend seizoen waar te maken, waar Faitout Maouassa (23) – vorige zomer overgekomen voor 4 miljoen – niet in slaagde.

