17. Hoe rijk is Bart De Pauw? MeToo-zaak had ook financiële gevolgen

Dertig jaar succesvol televisiewerk had Bart De Pauw (53) en zijn vennootschap Deadliners, eigenaar van productiehuis Koeken Troef!, een vermogen opgeleverd van 2,6 miljoen euro toen eind 2017 de bom barstte. De ‘koning van de zondagavond’ kwam in opspraak wegens grensoverschrijdend gedrag en kreeg eind 2021 een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Koeken Troef!, geleid door De Pauws echtgenote Ines De Vos, krijgt in elk geval klappen: het sloot 2020 af met een verlies van 0,3 miljoen euro. Begin dit jaar zei De Vos in deze krant: “Onze agenda is leeg. De gebeurtenissen van afgelopen maanden en jaren hebben een grote impact op ons bedrijf.” Zolang nieuwe opdrachten en inkomsten uitblijven, zit er voor Bart De Pauw niets anders op dan stilletjes zijn reserves opeten, in afwachting van een nieuwe broodwinning.