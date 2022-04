16. Hoe rijk is Ben Crabbé? Fortuin verdiend aan verkoop aandelen deMensen

Vermogen: 2.631.243 euro

Wie Ben Crabbé (59) zegt, zegt Blokken, het spelprogramma op Eén dat hij al sinds 1994 presenteert. Maar Crabbé is meer dan een presentator, hij is ook televisiemaker en drummer (o.a. bij De Kreuners). Hij maakte fortuin met de verkoop van zijn aandelen in productiehuis deMensen, dat hij in 2001 mee had opgericht en dat is uitgegroeid tot een van de hofleveranciers van de Vlaamse televisiezenders.