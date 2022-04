Amerikaanse overname van Standard officieel afgerond: 777 Partners zwaait vanaf nu de plak op Sclessin

De overname van Standard door de Amerikaanse investeringsmaatschappij 777 Partners is afgerond. Na de ondertekening (’signing’) van de overdrachtsovereenkomst in maart werd de verkoop van de club vandaag officieel beklonken met de zogeheten ‘closing’ van de procedure. Die was normaal gezien eind vorige week al voorzien, maar werd uitgesteld naar vandaag omwille van een officiële sluitingsdag van de Belgische banken op 15 april (Goede Vrijdag).

De Luikse topclub komt zo volledig in buitenlandse handen terecht. De investeringsmaatschappij uit Miami neemt honderd procent van de aandelen over van Bruno Venanzi en wordt ook eigenaar van het stadion, dat door Venanzi was ondergebracht in een aparte vennootschap. De Luikse club moest zich begin deze maand nog verantwoorden voor de Licentiecommissie maar kreeg daar in tweede zit groen licht, mede dankzij een lening van Venanzi (vier miljoen) en een beloofde kapitaalsinjectie ter waarde van 15 miljoen euro door 777 Partners.

Nu het financieel-administratieve luik achter de rug is, kan het echte werk beginnen voor de nieuwe eigenaars. Standard zit momenteel zonder CEO, CFO en sportief directeur. De kans is ook groot dat huidig T1 Luka Elsner en zijn staf worden bedankt voor bewezen diensten. In een tijdelijke overgangsstructuur werd Pierre Locht (hoofd jeugdopleidingen) aangesteld als CEO ad interim. De vertegenwoordigers van 777 Partners plannen ten vroegste volgende week nog een persconferentie om hun toekomstplannen verder toe te lichten.