Filipijns jongetje (11) verbergt zich in koelkast om aan dodelijke modderstroom te ontkomen

Na de doortocht van tropische storm Megi in de Filipijnen zijn al minstens 156 doden geteld en zijn er zeker nog 250 mensen vermist. Het noodweer veroorzaakte hevige overstromingen en dodelijke modderstromen in het Aziatische land, vooral Baybay City werd hard getroffen. In die stad werd zondag CJ Jasme (11) aangetroffen door een politieman. Het jongetje was in een defecte koelkast geklommen om aan een modderstroom te ontsnappen. Meer dan elf uur later werd hij zwaargewond maar bij bewustzijn teruggevonden. CJ liep een gebroken been op en herstelt moment in het ziekenhuis. De lijdensweg van de knaap is echter nog niet voorbij: zijn moeder en broertje zijn nog steeds vermist, zijn vader stierf eerder al door het stormweer.