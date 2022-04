Shaun Maloney, voormalig T2 van Rode Duivels, moet al na vier maanden vertrekken bij Hibernian: “Het werkte niet”

“We hoopten dat de aanstelling van Shaun Maloney, een jonge en hoog aangeschreven coach, ons zou helpen, maar het werkte uiteindelijk niet”, legde Hibernian uit in een kort bericht op haar website.

Maloney, een ex-speler van Celtic, Aston Villa, Wigan Athletic, Chicago Fire en Hull City, was 3,5 jaar assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels.

Hij was bij Hibernian coach van onze landgenoot Rocky Bushiri. De club beëindigde de reguliere competitie in Schotland als zevende en miste zo net Play-off 1. In de Schotse bekercompetitie sneuvelde Hibernian zaterdag in de halve finales.