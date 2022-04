Barcelona-voorzitter Laporta komt met excuses na ‘thuisduel’ tegen Frankfurt en roept fans op terug te komen

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft openlijk zijn excuses aangeboden voor de massale aanwezigheid vorige week van Duitse supporters in Camp Nou bij de return in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Ruim 30.000 aanhangers van Frankfurt wisten het stadion in te komen, terwijl Barcelona officieel slechts 5000 tickets had verkocht aan Duitse fans. Volgens Laporta slaagden supporters van Frankfurt erin om via tussenpersonen aan veel meer tickets te komen.

“We hebben een verouderd ticketsysteem geërfd van het vorige bestuur”, zei Laporta, die dinsdag een persconferentie gaf om uitleg te geven. “De club is niet schuldig, want we hebben zelf geen kaarten aan Duitse fans verkocht, maar we zijn wel verantwoordelijk voor de hele organisatie. We moeten dus zorgen dat dit niet meer kan gebeuren.” Barcelona gaat daarom de ticketverkoop aanpassen. “Zodat we altijd weten wie uiteindelijk het stadion binnenkomt.”

Het leek afgelopen donderdag wel alsof Barcelona een uitwedstrijd speelde, zoveel Duitsers zaten er in Camp Nou. Zij zagen Frankfurt met 3-2 winnen en daardoor de halve finales van de Europa League bereiken. Laporta zei direct na afloop al zich te schamen voor de Duitse ‘invasie’. Hij bood dinsdag namens de clubleiding verontschuldigingen aan en riep de fans van Barcelona op om terug te komen naar Camp Nou.

Een deel van de aanhang bleef maandag uit protest weg bij de competitiewedstrijd tegen Cádiz. Het vak achter één van de doelen, waar normaal de fanatieke aanhang zit, was leeg. Barcelona verloor in eigen stadion met 0-1 van de degradatiekandidaat. “We hebben de Barcelona-fans meer dan ooit nodig, want er staat veel op het spel”, zei Laporta.