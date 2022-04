Sparta laat in resterende zes minuten in inhaalmatch tegen Vitesse zege niet meer schieten

Sparta Rotterdam heeft dinsdag de overwinning binnengehaald in de nog uit te spelen competitiewedstrijd in de Eredivisie tegen Vitesse. De Rotterdamse ploeg kwam in een lege Gelredome niet meer in de problemen en trok de 0-1 over de streep in de nog te spelen zes minuten. De wedstrijd werd op 4 maart in de blessuretijd gestaakt, nadat Sparta-keeper Maduka Okoye was geraakt door een beker die vanuit het publiek werd gegooid.