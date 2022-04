België wil forensische experts naar Oekraïne sturen: “Barbaren moeten vervolgd worden”

De regeringen van België en Nederland bespraken in Gent hoe ze onder meer op het vlak van defensie nauwer kunnen samenwerken. Alle initiatieven in die zin gebeuren tegen de achtergrond van de Russische inval in Oekraïne. De Croo en Rutte zijn het erover eens dat alles in het werk moet worden gesteld om straffeloosheid te vermijden.

Beide landen steunen daarom het onderzoek van het Internationaal Strafhof en de door de VN-Mensenrechtenraad opgerichte onderzoekscommissie, die een sleutelrol spelen bij het verzamelen van bewijsmateriaal. België onderzoekt of het forensische experts kan sturen, zei De Croo. Het oorlogsgeweld, de moorden, de verkrachtingen..., wat in Oekraïne gebeurt, “is te vergelijken met de donkerste pagina’s in onze geschiedenis”, zei De Croo. “Het is hartbrekend te zien dat dit nog kan in Europa.”

De Croo brak opnieuw een lans voor een leidende rol van Europa bij de wederopbouw van Oekraïne. Die fase kan volgens de premier gebruikt worden om Oekraïne te helpen bij zijn “westerse aspiraties”. Ook Rutte zit op die lijn: “Je zou de wederopbouw kunnen gebruiken om te helpen bij de strijd tegen corruptie, om voor meer persvrijheid te zorgen, om de rechtsstaat te versterken.”

Volgens De Croo en Rutte is het aan de Europese Commissie om concrete voorstellen te doen. Dinsdag lekte uit dat de Commissie aan een fonds zou werken om de wederopbouw van Oekraïne mee te financieren.