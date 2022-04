Gemeente Mechelen vindt langgezochte partner in Vlaams-Brabantse Boortmeerbeek

Alles had titelvoerend burgemeester Bart Somers (Open VLD) er voor over om zijn Mechelen te laten fusioneren en zo 50 miljoen euro schuldverlichting te krijgen uit de Vlaamse pot. Uiteindelijk vond hij zijn partner buiten de provinciegrenzen in Boortmeerbeek, dat nipt genoeg inwoners aanlevert om de kaap van de 100.000 te ronden.