SJOTCAST SPECIAL. Bekerwinnaar Matisse Samoise: “Hanche-Olsen heeft zich na de finale over mij ontfermd. Allez, zodat ik niet zonder drank viel”

De Croky Cup is gespeeld, AA Gent schrijft zijn naam bij op de erelijst. Dus trok Sjotcast naar de Ghelamco Arena voor een gesprek met winnende Buffalo Matisse Samoise. In deze special van onze voetbalpodcast: Guillaume die zich verbaast over de gravures op de gewonnen wisselbeker, Yanko die meer pijn kent na een dagje voetballen dan onze gast-profvoetballer en Matisse Samoise die er na twee uurtjes slaap frisser uitziet dan het gastduo samen.

Sjotcast: elke maandag, soms op donderdag

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen, Lars Godeau en Yanko Beeckman over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze elke maandag in een beknopte actuele aflevering en sporadisch op donderdag met gasten. Of op dinsdag: zoals deze keer na de bekerfinale.

