Uitgezette mensen zonder papieren zetten tentenkamp op in Brussel

De “trektocht” van de mensen zonder papieren is al enkele dagen aan de gang. Nadat ze maandenlang een voormalig KBC-kantoor hadden bezet op de Havenlaan, moesten ze daar vertrekken, omdat de renovatie van het gebouw begint. Nadien verhuisden ze naar een ander leegstaand gebouw, in de Papenvest. Maandagavond begon de politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene al met hen te evacueren uit het gebouw op bevel van de Brussels burgemeester Philippe Close. Het gebouw zou niet veilig genoeg geweest zijn.

Aan het nieuwe tentenkamp hebben de sans-papiers verschillende spandoeken opgehangen met boodschappen waarin ze stellen dat hun dromen doorbroken zijn. “We wachten. We wachten in ons kamp en we hopen dat er een oplossing gevonden zal worden door de gemeente of door het Brussels gewest”, vertelt een woordvoerder van de groep. “Het is niet enkel een kwestie van onderdak bieden. Het gaat ook om het voortzetten van onze strijd. We willen een politiek draagvlak creëren om een verblijfsvergunning te verkrijgen, zodat we legaal toegang krijgen tot de arbeidsmarkt”, vervolgt hij.

De mensen zonder papieren hopen dat burgemeester van Molenbeek, Catherine Moureaux, op wiens grondgebied ze nu verblijven, samen met het gewest naar een oplossing zoekt.