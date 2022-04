België en Nederland willen meer samenwerken op het vlak van veiligheid en energie

Het is al de vierde keer dat de Belgische en Nederlandse regeringen samen vergaderen. Deze keer ontvangt premier Alexander De Croo zijn ambtgenoot Mark Rutte in de Oude Vismijn in Gent. Bij zijn aankomst feliciteerde Rutte de Gentse burgemeester en gastheer Mathias De Clercq met de bekeroverwinning van AA Gent. In totaal plegen 23 ministers en staatssecretarissen van de twee regeringen overleg over een hele rist onderwerpen.

Defensie

België en Nederland engageren zich ertoe om op verschillende terreinen meer te gaan samenwerken. In de eerste plaats op het vlak van defensie. De oorlog in Oekraïne heeft volgens beide regeringen aangetoond dat de nieuwe Europese veiligheidssituatie een nog hechtere veiligheidssamenwerking vereist.

België en Nederland hebben nu al een uitgebreide defensiesamenwerking. Dat samenwerkingsmodel moet volgens de twee landen de opstap vormen naar een hechtere Europese defensiesamenwerking. Concreet willen ze dat het samen ontwikkelen en aankopen van nieuwe fregatten, verkenningsdrones en mijnenbestrijdingsvaartuigen wordt uitgebreid naar andere Europese landen.

Volgens Mark Rutte is nauwere defensiesamenwerking tussen de Europese landen niet meer dan logisch in het Europa van 2022, zo zei hij op de persconferentie met De Croo. “Hoe zorg je ervoor dat de bestede euro’s hun maximale effect bereiken?”, stelde hij het scherp. Elk land moet wel zijn soevereiniteit over zijn krijgsmacht behouden en ervoor zorgen dat de industrie profiteert van de terugverdieneffecten. Ook De Croo wil meer “return” voor het bedrijfsleven, maar ook voor de maatschappij, bijvoorbeeld op het vlak van cyberveiligheid.

Precies dat laatste punt is een andere Belgisch-Nederlandse werf. De twee landen gaan ook gezamenlijke inspanningen leveren om hun weerbaarheid tegen hybride oorlogsvoering te vergroten, onder meer op het vlak van georganiseerde desinformatiecampagnes.

Energie

Wat energie betreft, willen België en Nederland onder meer hun nationale plannen voor de uitrol van waterstofinfrastructuur coördineren, waarbij ze ook willen kijken naar de noodzaak van transnationale infrastructuur. Ze willen tevens voortrekkers zijn op weg naar duurzame en rechtvaardige energietransitie. “Een versnelde energieomslag versterkt bovendien onze strategische autonomie en maakt ons minder afhankelijk van het buitenland, in het bijzonder van Rusland”, staat het in een gemeenschappelijke verklaring.

Tot slot moeten ook de gerechtelijke en politiediensten in België en Nederland nauwer samenwerken, in het kader van de strijd tegen de invoer van drugs en tegen druggerelateerde criminaliteit. Er wordt een multidisciplinaire aanpak beoogd, gaande van preventie en bestuurlijke handhaving tot opsporing, veroordeling en het aanpakken van criminele vermogens. De havens van Antwerpen en Rotterdam worden aangemoedigd hun samenwerking op dat vlak te intensiveren.