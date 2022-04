Appartement onbewoonbaar na brand in Elsene

In de Brusselse gemeente Elsene heeft dinsdagavond een brand gewoed in een flatgebouw op de hoek van de Simonisstraat en de Defacqzstraat. Daarbij vielen geen gewonden maar het appartement waar de brand gewoed heeft, is wel minstens tijdelijk onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het ging om een flatgebouw van vijf verdiepingen dat onderverdeeld was in verschillende duplex-appartementen. In één van die appartementen was omstreeks 16.45 uur brand uitgebroken. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de achterzijde van het gebouw. De brandweer ging het vuur eerst te lijf via de buitenzijde van het gebouw, onder meer omdat de binnenzijde moeilijk bereikbaar was.

De brandweerlui slaagden erin het vuur te blussen en konden vermijden dat de brand zich uitbreidde naar de hogergelegen duplex. In de duplex waar het vuur heeft gewoed, is de schade wel aanzienlijk, voornamelijk op het hogergelegen gedeelte. In de duplex op de verdieping onder de getroffen flat, is er volgens de brandweer schade door het bluswater.

Bij de brand vielen geen gewonden en zowat alle bewoners konden na de bluswerken naar hun woonst terugkeren. Enkel de bewoners van de getroffen flat moeten tijdelijk elders onderdak krijgen.

De oorzaak van de brand was accidenteel, aldus de brandweer.