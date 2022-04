Zo’n 19.000 van de ruim 100.000 honden die jaarlijks in Vlaanderen geregistreerd worden, komen uit het buitenland. Vooral uit Oost-Europese landen, zoals Hongarije. Maar hoe zit het met de levensomstandigheden bij die kwekers in het buitenland? En wat met de verhalen over gesjoemel met vaccins? Minister Ben Weyts heeft concrete afspraken gemaakt met Hongarije om de transparantie te verhogen.