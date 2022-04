Chelsea-trainer Thomas Tuchel weet wat Romelu Lukaku nodig heeft om opnieuw te schitteren: “Hij kan starten tegen Arsenal”

Lukaku stond even aan de kant met pijn aan de achillespees, maar speelde opnieuw in de bekerwedstrijd tegen Crystal Palace (2-0 zege). De Rode Duivel kon echter niet scoren, ondanks een grote kans na zijn invalbeurt een dikke tien minuten voor tijd. Het is intussen alweer een maand geleden dat ‘Big Rom’ nog eens scoorde, op 19 maart tegen Middlesbrough in de FA Cup. In de Premier League dateert zijn laatste goal van 29 december.

“Na een blessureperiode ontbreekt het Romelu simpelweg aan fitheid voor wedstrijden”, aldus Tuchel voor de clash met Arsenal. “Ik wijs hem daarmee niet met de vinger, dit is gewoon een feit. Het is niet zijn schuld. Iemand als Lukaku heeft ook geen inspiratie nodig. Hij heeft, denk ik, misschien zo dat ene moment nodig. Die sprankeling.” Lees: een doelpunt.

© EPA-EFE

De Duitser stelde verder dat Lukaku normaal gezien in de basis had gestaan tegen Crystal Palace en dat de Rode Duivel daarop kans maakt tegen de Gunners.

“Zeker als je kijkt naar hoeveel minuten Kai Havertz dit seizoen al gespeeld heeft en hoe die op fysiek vlak elke wedstrijd speelt”, klinkt het. “Maar we zitten in een cruciale periode in het seizoen, waar een zeker matchritme noodzakelijk is. We hebben op korte termijn opnieuw getoond dat we een team zijn dat kan winnen. Vanaf daar gaan we verder. Romelu had moeten scoren tegen Real Madrid en Crystal Palace, maar het ontbreekt hem wat aan geluk. Hij is een optie om te starten tegen Arsenal, in dat geval hebben we alles nodig van hem. Misschien kan hij nog geen 90 minuten aan, maar Romelu kan ook alles geven in de eerste 60 minuten.”