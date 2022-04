Oekraïense majoor Serhiy Volyna schrijft vanuit omsingeld Marioepol brief naar de paus: “Het is hier de hel op aarde”

De situatie voor de laatste Oekraïense troepen in Marioepol is uitzichtloos, “maar we zullen tot de dood blijven vechten.” Dat schrijft majoor Serhiy Volyna in een ultieme brief, niet gericht aan zijn president, de VN of de NAVO, maar aan Paus Franciscus. “U heeft waarschijnlijk al veel gezien in uw leven. Maar wat nu in Marioepol gebeurt, dat heeft u nog nooit gezien. Het is hier de hel op aarde.”