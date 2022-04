Zonder zorgen of blessures terug van stage: leider Union helemaal klaar voor Champions’ play-offs

Het kon niet beter. Union is gisteren met een goed gevoel en – belangrijker – zonder geblesseerden teruggekeerd vanuit Spanje, waar het een korte stage hield voor de Champions’ play-offs. De competitieleider mist alleen nog de onfortuinlijke Lynen, die begin oktober de kruisbanden van de knie scheurde, voorts is iedereen fit.

Het is nochtans niet zo dat Felice Mazzu zijn jongens gespaard heeft in Spanje: er stonden meestal twee trainingen op het programma en er was een oefenwedstrijd (3-0-winst tegen Cartagena), maar dat heeft dus niet voor kwaaltjes gezorgd.

Er was de afgelopen dagen ook ruimte voor teambuilding: verschillende spelers hebben samen naar de bekerfinale gekeken. Het kan maar helpen in de voorbereiding op de opener van de play-offs: tegen Anderlecht wil Union komaf maken met zijn thuiscomplex en voor het eerst sinds 30 januari (toen tegen ... paars-wit) nog eens de drie punten pakken in het eigen Dudenpark. (pjc)