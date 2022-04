Franse politie verhindert dat 600 mensen Kanaal oversteken

De Franse politie heeft afgelopen weekend verhinderd dat meer dan 600 mensen het Kanaal zouden oversteken naar Engeland. Een woordvoerder heeft dinsdag in Calais bekendgemaakt dat elf mensensmokkelaars zijn opgepakt. Hun boten zijn in beslag genomen, net als de uitrusting voor de overtocht.

De prefectuur voor maritieme zaken in de Noord-Franse regio zei dat vrijdagnacht 72 mensen werden gered. Ze zaten op een klein schip dat onderweg in problemen kwam. De kustwacht zette hen in de haven van Boulogne-sur-Mer aan land.

Volgens het Brits ministerie van Binnenlandse Zaken zijn vorig jaar meer dan 28.500 mensen erin geslaagd vanuit Frankrijk de oversteek te maken op kleine boten. In 2020 waren dat er amper 8.500, in 2019 slechts 1.800. Franse hulpverleners brachten in 2021 meer dan 8.600 migranten in veiligheid die anders misschien zouden zijn verdronken.