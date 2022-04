Kersvers bekerwinnaar Matisse Samoise (20) blikt terug op zijn feestnacht: “Dinsdagmorgen meteen mijn Wikipedia gecheckt”

De laatste bekertriomf van AA Gent maakte hij als fan mee in de tribune. Twaalf jaar later heeft Matisse Samoise (20) ook zelf een Croky Cup op zijn erelijst staan. In onze voetbalpodcast Sjotcast vertelde de jonge Buffalo honderduit over zijn feestnacht. “Hanche-Olsen heeft zich over mij bekommerd.”

Samoise van de Gantoise in de skybox van Baloise. Daags na de bekertriomf van AA Gent maakte de jongste der Buffalo’s tijd vrij om over zijn feestnacht te vertellen in Sjotcast, vertelde Samoise. “Nadat we met de spelers in het stadion hadden gevierd, ben ik met wat vrienden naar de Overpoort geweest. Daar ben ik Vadis nog tegengekomen”, vertelde Samoise. “Om zes uur vanmorgen was ik thuis. Twee uurkes heb ik geslapen. Straks zal ik mijn klopke wel krijgen, maar vannacht zat de adrenaline nog in mijn lijf. Of de alcohol er ook iets mee te maken had? Nee, dan zou ik net beter geslapen hebben (grijnst).”

Normaal gezien drinkt Samoise weinig tot geen alcohol. “Maar vannacht heb ik wel wat champagne en pintjes gedronken. Hanche-Olsen heeft zich over mij bekommerd en ervoor gezorgd dat ik genoeg binnen had. Hij schonk goed bij, daarna moest ik gewoon volgen. Op zo’n dag moet dat eens kunnen. Wie van de spelers het meeste kan verzetten? Bezus, denk ik. Die werd gisteren wel wat losser, ja.”

Met kleine oogjes greep Samoise dinsdagmorgen naar zijn gsm. Nadat hij de felicitaties die daarop waren binnengestroomd had beantwoord, surfte hij naar… Wikipedia. “Om mijn erelijst te checken. En het stond er al bij: bekerwinnaar. Da’s wijs om te zien. Tot gisteren was mijn erelijst nog leeg. Ik heb altijd gezegd dat ik die zo vol mogelijk wilde krijgen. Als je dan op je 20ste al een prijs kunt pakken, is dat mooi.”