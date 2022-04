Nadat vrouw die verlamd raakte miljoen euro schadevergoeding krijgt: hoe vaak komt medische fout voor? En wat moet je doen als het bij jou gebeurt?

“Een ongelijke strijd.” Zo noemt ze de strijd om erkenning te krijgen als slachtoffer van een medische fout. Ze is zelf arts, maar raakte gedeeltelijk verlamd tijdens de bevalling van haar dochtertje. Die is intussen zeven jaar, maar nog altijd lopen de juridische procedures. Als het zelfs voor een arts al zo moeilijk is om erkenning te krijgen, wat moet het dan voor andere patiënten niet zijn?