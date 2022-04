“Ze jutte hem opzettelijk op”: artsen en bodyguard getuigen op proces Johnny Depp en Amber Heard

Dokter David Kipper en verpleegster Debbie Lloyd waren in 2014 ingehuurd om Depp af te helpen van zijn drugsverslaving. Kipper stelde bij hem de diagnoses van een opioïdenverslaving, chronische verslavingsstoornis, bipolaire stoornis, dopamine-onevenwicht, depressie, slapeloosheid en ADHD.

Een video van dokter Kippers getuigenis werd maandag in de rechtbank afgespeeld. — © AP

Video’s van Kippers en Lloyds eerder afgelegde getuigenissen werden maandag afgespeeld in de rechtbank. Noch de arts, noch de verpleegster waren getuige van fysiek geweld tussen het koppel, klonk het. Ook de beruchte ruzie in 2015 in Australië, waarbij Depp zijn vingertopje verloor doordat volgens hem Heard een glazen fles naar hem had gegooid, zagen ze niet gebeuren. Wel verbleven ze vlakbij en kwamen ze ter plaatse kort na het incident.

Depp had Kipper een sms gestuurd: “Ik heb de top van mijn middelvinger afgesneden. Wat moet ik doen? Behalve natuurlijk naar een ziekenhuis gaan. Ik ben zo beschaamd dat ik met haar ergens in spring.” Kipper verzorgde zijn vinger en bracht hem naar de spoedafdeling, terwijl hij Depps entourage opdroeg het vingertopje te zoeken. Een chef vond het op de grond in de keuken, waar Depp en Heard ruzie hadden gemaakt. Een medewerker bracht het vingertopje naar het ziekenhuis, waar het uiteindelijk weer werd aangehecht.

Amber Heard in de rechtszaal. — © EPA-EFE

Volgens Kipper had Heard geen zichtbare verwondingen en liet ze zich niet behandelen. Hij geloofde Depps verklaring dat hij zelf zijn vingertopje had afgesneden. Dat herhaalde de acteur ook in het ziekenhuis, en in een sms enkele dagen later: “Bedankt voor alles. Ik heb m’n linkermiddenvinger afgesneden om mezelf eraan te herinneren m’n vinger nooit meer af te snijden. Ik hou van je, broer. Johnny.”

Ook andere berichtjes van Depp aan Kipper werden in de rechtbank getoond, waarbij Depp het onder meer had over zijn “monster”, Heard.

Verpleegster: “Heard jutte hem op”

Verpleegster Debbie Lloyd getuigde dat ze bij aankomst in het Australische huurhuis van Depp en Heard een puinhoop aantrof. “Ik herinner me dat er wat dingen op de muur geschreven stonden, en ik herinner me een gebroken tv.” Ze raadde Depp na de hevige ruzie aan van Heard weg te blijven. In Lloyds notities klonk het: “Patiënt besprak gevoelens van kwaadheid en verdriet over zijn relatie. Patiënt werd aangemoedigd om weg te blijven van zijn vrouw omdat de relatie toxisch is.”

Verpleegster Lloyd getuigde via een video. — © AP

Lloyd had ook haar bezorgdheid uitgedrukt tegenover Kipper dat Depp tijd spendeerde met de controversiële rockster Marilyn Manson in Australië, terwijl hij er zou moeten afkicken. Ze verklaarde dat ze niet wist wat hij met Manson deed.

Lloyd getuigde daarnaast ook over een verblijf op zijn private eiland in de Caraïben in 2014, waar hij had willen beginnen af te kicken. Heard was toen bij hem. Volgens Lloyds notities maakten ze echter ruzie, waarna Depp twijfelde of hij het afkicken wel zou aankunnen. Hij had het over spanningen in hun relatie. Na hun terugkeer naar LA, zou Heard volgens Lloyds notities ook een behandeling beginnen met een eigen verpleegster, en medicatie krijgen tegen stemmingswisselingen.

Lloyd getuigde dat Depp haar had verteld dat Heard ontevreden was over hun voorhuwelijkscontract. Volgens Lloyd startte Heard vaak ruzies met Depp en liet ze hem dan niet vertrekken. “Soms zou ze bijna proberen om hem op te jutten.” Zo herinnerde ze een ruzie waarbij Depp “van kamer naar kamer ging in een poging zichzelf te verwijderen uit een situatie, en Heard volgde hem gewoon en gaf hem geen ruimte”.

Lloyd sprak ook over een huisbezoek bij Depp in 2014, waarbij ze hem aantrof met bebloede knokkels. Hij zou uit frustratie tegen een whiteboard geslagen hebben. In haar notities schreef ze daarnaast dat hij “zonder duidelijke reden” verbaal agressief was geworden tegen een collega op een filmset. Volgens Lloyd waren de ruzies met Heard een emotionele trigger voor de acteur.

Bodyguard nam foto’s van verwondingen

Depps vaste bodyguard Sean Bett kwam maandag eveneens getuigen. Bett zei dat toen hij Heard ontmoette ze aanvankelijk “heel aangenaam was, heel makkelijk om mee overeen te komen. Ik vond haar leuk. Ik vond haar heel leuk”.

Bodyguard Sean Bett vertelde over Depps verwondingen die hij documenteerde. — © REUTERS

De bodyguard zei dat de twee rond 2014 echter constant begonnen ruzie te maken, en dat hij Heard na een ruzie eens waarschuwde dat dit zo niet verder kon. “Jullie gaan elkaar ofwel vermoorden of in de gevangenis eindigen”, zou hij haar gezegd hebben. “Ze zei in tranen: ‘Maar ik houd van hem en ik ga hem niet verliezen’.”

Heard viel Depp herhaaldelijk aan, volgens Bett. De bodyguard nam foto’s van sommige van Depps verwondingen, waaronder een gezwollen kaakbeen, en een gekrabbelde neus, voorhoofd en kaak. Hij zei nooit zulke verwondingen bij Heard gezien te hebben. Meerdere beelden werden maandag in de rechtszaal getoond. Bett zei dat hij erop stond dat Depp de verwondingen documenteerde “voor het geval dat Heard beschuldigingen zou uiten tegen Depp”.

De acteur eist 50 miljoen dollar wegens smaad nadat Heard een opiniestuk schreef in The Washington Post over huiselijk geweld. Heard diende daarop een tegeneis van 100 miljoen in.

Dinsdag en woensdag zou Depp zelf getuigen op het proces.