Separatisten claimen verovering van Kreminna

Kreminna, in de oostelijke regio Loehansk, is “volledig” onder de controle van de eenheden van de Volksrepubliek, aldus de pro-Russische strijders in de regio dinsdagavond op Telegram. In een video is te zien hoe de Russische vlag op de deur van het stadhuis hangt.

De Oekraïense gouverneur van Loehansk, Sergej Gajdaj, meldde maandag dat de Oekraïense troepen de controle over Kreminna verloren hadden. Voor de oorlog woonden in de stad 18.000 mensen, nu zouden er nog 4.000 mensen overblijven.

Volgens de laatste analyse van het Amerikaanse oorlogsonderzoekscentrum ISW was de verovering van Kreminna de enige echte vooruitgang die de Russische grondtroepen in 24 uur geboekt hadden.

Er waren in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw ontploffingen te horen in de Zuid-Oekraïense stad Mikolaiv, schreef de burgemeester op Telegram. Hij riep de inwoners op om uit de buurt van ramen te blijven en een veilige plek op te zoeken. Volgens het Oekraïense persagentschap Unian maakten inwoners melding van verschillende branden in de stad. Over schade of slachtoffers is er voorlopig geen informatie.

“Oneerlijk dat we meer wapens moeten vragen”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dinsdag in zijn dagelijkse videoboodschap op Telegram dat Rusland massaal troepen inzet. “Bijna het volledige gevechtsklare deel van het Russische leger bevindt zich nu op ons grondgebied of in de grensgebieden met Rusland”, zei hij. Rusland heeft “alles en iedereen die in staat is om tegen ons te vechten, samengebracht”.

Zelenski riep opnieuw op tot extra wapenleveringen, zodat Oekraïne zich met vergelijkbare wapens kan verdedigen. Hij noemt het een “morele verplichting” van de landen die dergelijke wapens hebben om ze beschikbaar te stellen om te helpen de vrijheid te beschermen.

“Als we toegang hadden tot alle wapens die we nodig hebben, die onze partners hebben en vergelijkbaar zijn met de wapens gebruikt door Rusland, dan zouden we deze oorlog al beëindigd hebben”, aldus Zelenski. “Het is oneerlijk dat Oekraïne nog steeds gedwongen wordt te vragen om wat zijn partners al jaren ergens hebben opgeslagen. (...) Als we hadden gekregen wat we nu krijgen in de eerste week van de oorlog, zou het voordeel voor Oekraïne en voor de vrijheid in Europa groter zijn, daar ben ik zeker van. En als we nu krijgen wat sommige partners van plan zijn in de komende weken aan Oekraïne te overhandigen, zal dat het leven van duizenden mensen redden. (...) Elk uitstel in het helpen van Oekraïne geeft de bezetters de kans om meer Oekraïners te doden.”