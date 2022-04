Europese autoverkoop daalt met een achtste in eerste kwartaal

De Europese autoverkoop is met zowat een achtste gedaald in het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens cijfers van de Europese constructeurskoepel Acea daalde het aantal nieuw ingeschreven personenwagens in de Europese Unie op een jaar tijd met 12,3 procent tot 2,25 miljoen wagens. Chiptekorten en de oorlog in Oekraïne wogen op de verkoop.

Bij de grootste automarkten hield Duitsland de daling binnen de perken (-4,6%) ten opzichte van Italië (-24,4%), Frankrijk (-17,3%) en Spanje (-11,6%).

De neerwaartse trend is meer uitgesproken in de cijfers voor enkel de maand maart. Hier is er sprake van een afname ruim een vijfde: -20,5 procent tot 844.187 bolides.

Volgens Acea had de aanhoudende verstoring van de toeleveringsketen - zeg maar de tekorten van chips - een negatief effect op de verkoop. De Russische invasie in Oekraïne zwengelde die daling aan, aldus Acea. Bij de grote autolanden tekende Spanje -30,2 procent op, in Duitsland is dat -17,5 procent.

België

In ons land was er in het eerste kwartaal sprake van 103.146 inschrijvingen van nieuwe personenwagens. De daling met 13,5 procent was al gecommuniceerd door automobielfederatie Febiac. In maart was de daling nog forser. Er rolden 36.998 personenwagens de showrooms uit, wat een daling met 17,7 procent geeft.