Oekraïne heeft extra gevechtsvliegtuigen en onderdelen gekregen, zegt Pentagon

“Vandaag hebben ze meer gevechtsvliegtuigen ter beschikking dan twee weken geleden”, zei Kirby tijdens een persconferentie. “Zonder in detail te treden over wat andere landen leveren, kan ik zeggen dat ze extra toestellen hebben gekregen en losse onderdelen om hun vloot te versterken.”

De woordvoerder van het ministerie van Defensie van de VS gaf geen details over welk type van toestellen geleverd werden, maar liet verstaan dat het om vliegtuigen van Russische makelij gaat. “Andere landen die ervaring hebben met dit type vliegtuigen hebben hen kunnen helpen om meer vliegtuigen in dienst te hebben.”

Kirby benadrukte nog dat de Verenigde Staten geen strijdende partij willen worden in het conflict en dus geen vliegtuigen sturen. Wel hebben de VS de levering van losse onderdelen aan Oekraïne gefaciliteerd.

Kiev heeft aan zijn westerse bondgenoten MiG-29-vliegtuigen gevraagd, waarmee de militairen al kunnen vliegen. Een aantal Oost-Europese landen bezit dergelijke vliegtuigen. Polen had eerder de levering van dat type vliegtuigen overwogen, maar de VS staken daar een stokje voor omdat ze vreesden dat de NAVO zo te rechtstreeks betrokken zou geraken bij het conflict.

De Verenigde Staten zullen wel nieuwe zware wapens leveren aan Oekraïne. De beloofde achttien veldhouwitsers worden “zeer, zeer binnenkort” geleverd, aldus Kirby.

Zelenski vraagt opnieuw meer wapens

Oekraïens president Volodimir Zelenski vroeg dinsdagavond in zijn dagelijkse toespraak opnieuw om meer wapens van de Oekraïense partners. Hij noemde het hun “morele plicht” om te helpen de vrijheid te beschermen. “Als we toegang hadden tot alle wapens die we nodig hebben, die onze partners hebben en vergelijkbaar zijn met de wapens gebruikt door Rusland, dan zouden we deze oorlog al beëindigd hebben. (...) Het is oneerlijk dat Oekraïne nog steeds gedwongen wordt te vragen om wat zijn partners al jaren ergens hebben opgeslagen. (...) Als we hadden gekregen wat we nu krijgen in de eerste week van de oorlog, zou het voordeel voor Oekraïne en voor de vrijheid in Europa groter zijn, daar ben ik zeker van. En als we nu krijgen wat sommige partners van plan zijn in de komende weken aan Oekraïne te overhandigen, zal dat het leven van duizenden mensen redden. (...) Elk uitstel in het helpen van Oekraïne geeft de bezetters de kans om meer Oekraïners te doden.”

Zelenski zei dat hij dinsdag sprak met Nederlands premier Mark Rutte, waarbij overeen gekomen werd de levering van zware wapens, waaronder gepantserde voertuigen, op te drijven. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft meer wapens beloofd. Brits premier Boris Johnson zei dat hij van plan is om anti-scheepsraketten en gepantserde raketlanceerders te sturen, onder meer door Brimstone-raketten op voertuigen te bevestigen.

Canadees premier Justin Trudeau kondigde maandag al aan dat Ottawa meer zware wapens naar Oekraïne stuurt. “Hun meest recente verzoek aan Canada is om hen te helpen met zwaar artilleriegeschut, want de oorlog zit nu in die fase. Canada zal dus artilleriegeschut sturen naar Oekraïne.”

De Duitse strijdkrachten hebben dan weer geen wapenvoorraden meer die ze naar Oekraïne kunnen sturen als militaire hulp. Dat heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz gezegd. Hij suggereerde dat de Duitse industrie nog wel behulpzaam kan zijn met de productie van wapens die andere NAVO-partners als hulp willen sturen. “We hebben de Duitse defensie-industrie gevraagd ons te vertellen welk materiaal ze in korte tijd kan leveren”, zei Scholz in Berlijn. “Oekraïne heeft nu uit deze lijst een selectie gemaakt, en wij stellen nu het nodige geld ter beschikking voor de aankoop.” Het gaat om onder meer antitankwapens, luchtafweersystemen, munitie en ook “dat wat in een artilleriegevecht kan ingezet worden”.