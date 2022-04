Venetië rolt belasting voor dagjestoeristen dan toch uit: tot 10 euro per dag als je niet overnacht

Voor de uitbraak van de wereldwijde coronapandemie trok Venetië naar schatting 30 miljoen toeristen per jaar aan. Omdat dat aantal nog steeds in stijgende lijn zat - en er steeds meer overlast door toeristen was - werd er in 2018 al een eerste keer aan gedacht om een belasting voor dagjestoeristen in te voeren. Omwille van corona werden die plannen even in de koelkast gestopt, maar nu zijn ze er dus opnieuw uitgehaald.

Noodgedwongen, aldus burgemeester Luigi Brugnaro. Want de bezoekersaantallen tijdens het afgelopen paasweekend evenaarden opnieuw die van voor de pandemie. “Venetië is de eerste stad ter wereld die dit moeilijke experiment moet uitvoeren.”

Hoe werkt het? Dagjestoeristen zullen hun bezoek aan de stad op voorhand online moeten reserveren en daar een “belasting” voor betalen. Die varieert van 3 tot 10 euro, afhankelijk van hoe druk het is op het moment van het bezoek. Er zouden nog maximaal 40.000 tot 50.000 dagjestoeristen per dag worden toegelaten. Het systeem begint in juni met een proefperiode van zes maanden, om dan mogelijk volledig ingevoerd te worden in januari van volgend jaar.

Op dit moment wordt de website waarop de reservaties moeten gebeuren, nog afgewerkt. “Wie erop boekt, zal ook wel van een aantal voordelen kunnen genieten, zoals kortingen voor museumbezoeken”, zegt Simone Venturini van de toeristische dienst van Venetië.

Ook mensen die in de regio Veneto (waartoe Venetië behoort) wonen, zullen hun bezoek moeten reserveren, al zijn zij wel vrijgesteld van de vergoeding. Ook wie blijft overnachten in de stad, moet geen toeristenbelasting betalen.

Ondertussen bereidt de kanaalstad zich voor op een erg drukke periode, met komend weekend de opening van de Biënnale van Venetië - het oudste en grootste kunstfestival ter wereld - voor de boeg.