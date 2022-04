Prins Harry onder vuur na opmerkelijke uitspraak in nieuw interview: “Hij lijkt een Kardashian-achtig figuur te worden”

Het interview, met NBC Today-presentator Hoda Kotb, werd dinsdag afgenomen in Nederland, waar prins Harry momenteel verblijft naar aanleiding van de Invictus Games. Uit een preview (het volledige interview wordt woensdag pas uitgezonden) blijkt dat Harry het onder meer had over de korte ontmoeting die hij onlangs had met zijn grootmoeder, Queen Elizabeth. “Ze heeft een geweldig gevoel voor humor”, aldus de hertog van Sussex. “Zowel Meghan als ik dronken thee met haar. Het was heel leuk om wat bij te praten met haar. Het was gewoon zo leuk om haar te zien, ze is in topvorm.”

Maar tussendoor ook nog een opvallende quote. “Ik zorg er gewoon voor dat ze (de Queen, red.) goed wordt beschermd en de juiste mensen om haar heen heeft.” Wat hij daar precies mee bedoeld, is niet meteen duidelijk. De uitspraak veroorzaakte dan ook al een pak kritiek. “De prins zegt op de Amerikaanse televisie dat hij ervoor zorgt dat de koningin beschermd wordt. Hoezo?”, tweette royaltywatcher Robert Jobson onder meer. “Ik denk dat prins Charles en prins William de koningin echt steunen. Met daden en niet alleen met woorden.”

Ook Angela Levin, auteur van het boek ‘Harry: conversations with the prince’, kroop al in haar pen. “Zijn opmerking is een grove belediging voor Charles en William. Hij onderstreept hiermee nog meer dat hij het niet verdient om de jubileumvieringen van de koningin bij te wonen.”

De strafste reactie kwam er van voormalig conservatief parlementslid David Mellor. “Ik viel om toen ik het hoorde. Dit is toch echt een komische wending? De best betaalde komiek is niet grappiger dan dit. Waar is die man mee bezig? Ik denk dat zijn leven nu volledig vervormd is en dat hij nu een Kardashian-achtig figuur lijkt te worden, omringd door mensen die hem willen fotograferen en filmen. Hij wil de koningin alleen zien omdat dat belangrijk is voor zijn geloofwaardigheid op Netflix.”

Een preview van het interview was dinsdagavond al te zien op NBC. Het volledige gesprek zal op 13 uur Belgische tijd worden uitgezonden.