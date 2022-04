Kamercommissie keurt nieuwe reglementering voor e-steps goed: leeftijdsgrens vanaf 16 jaar, niet meer op het voetpad

De Kamercommissie Mobiliteit heeft woensdag unaniem het licht op groen gezet voor een wetsvoorstel dat het gebruik van elektronische steps in het verkeer regelt. Er komt een leeftijdsgrens van zestien jaar en e-steps mogen niet op het voetpad rijden. Binnenkort moet de plenaire Kamer zich nog over de tekst buigen.

De elektronische step heeft al een hele tijd zijn plaats in het straatbeeld veroverd. Helaas ging de intrede van de e-step gepaard met letselongevallen en conflicten met voetgangers. Volgens de meest recente verkeersveiligheidsbarometer vallen er steeds meer gewonden onder de gebruikers van elektrische steps. Terwijl in 2019 nog maar 50 gevallen werden genoteerd, waren dat er in 2021 al 1.022.

Met het wetsvoorstel, waarvoor Joris Vandenbroucke (Vooruit) het initiatief nam, komt er nu regelgeving voor de e-steps in het verkeer. Tot vandaag bestaat die immers niet. “Door ook voor e-steps heldere verkeersregels op te leggen, garanderen we de verkeersveiligheid en vermijden we meer letsels. Op die manier kan de e-step zich veilig en volwaardig integreren als duurzaam vervoersmiddel in het verkeer”, legt het Kamerlid uit.

Voortaan geldt voor het gebruik van de e-step een minimumleeftijd van zestien jaar, tenzij in verkeersvrije situaties, zoals leefstraten. Het wordt ook verboden de steps te gebruiken op het voetpad en een step mag maar door één persoon worden gebruikt.

Intussen kwamen de verschillende mobiliteitsministers overeen enkele andere aspecten te regelen, zoals het voorzien van verlichting en deftige remmen en het invoeren van duidelijke parkeerregels voor deelsteps en -fietsen. Ook die punten worden via het wetsvoorstel van Vandenbroucke geregeld.